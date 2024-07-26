Но крупнейший российский рыбопромышленник вовремя совершил судебную инсценировку, постаравшись выйти сухим из воды отечественного правосудия.

Олег Кан, сделавший свой финансовый капитал на добыче дальневосточного краба, получивший в прессе за это многозначащее прозвище – «крабовый король» России, оставил российскому бюджету долги на сумму в 336 миллиардов рублей, что если не рекорд, то очень близко к нему. Именно этот объем финансов в самое ближайшее время может быть взыскан в пользу российского государства. О многочисленных производственных делах, возбужденных против известного отечественного рыбопромышленника, рассказали журналисты из РИА Новости, ознакомившись с федеральной базой службы судебных приставов. Соответствующий исполнительный лист получил свой судебный ход, когда арбитражная инстанция Приморского края запустила новое производство 2 апреля 2024 года.

Причем ранее поданная совместная жалоба рыбопромышленников Дальнего Востока пыталась оспорить иск от Генпрокуратуры РФ, решившей добиваться взыскания 358,7 миллиарда рублей с нарушителей.

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А мы вспомним, что адвокат, представляющий интересы Кана, ещё 19 марта ознакомил судей с фактом гибели Кана. Ведь по словам представителя защиты, отечественный бизнесмен умер ещё в прошлом году, о чем якобы свидетельствует соответствующее наследственное дело.

Но совсем иное мнение у Генпрокуратуры, располагающей сведениями, что смерть Кана есть ничто иное, как обыкновенная инсценировка.

В своё время Олег Кан, получивший образование по специальности «Инженер-технолог рыбной промышленности», дорос до должности главного директора предприятия «Вакканай», чья совместная деятельность с Японией была связана с морским рыболовством.