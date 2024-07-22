Потенциальную опасность для командования ВСУ может вызывать рассекающий удар и последующее "обособление" украинских гарнизонов Торецка и Нью-Йорка (Новгородского).

Торецкое операционное направление по-прежнему остаётся одним из самых сложных для украинского Генштаба. Не в последнюю очередь речь идёт об успехах в Нью-Йорке (Новгородском). Именно здесь к утру 22 июля абсолютно вся южная часть и несколько кусков центральной части освобождены от присутствия ВСУ российскими силами, которые продолжают наступать дальше.

Не легче украинскому Генштабу от полевых сводок, поступающих из округи Торецка. Именно здесь российские штурмовики за вчерашний день взяли под свой контроль около 4 кв. км., когда добились успеха рядом с населённым пунктом Железное. При этом, что больше всего пугает украинских генералов, так это знание о том, что Железное – это уже пригород Торецка.

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В украинском военно-политическом руководстве примерно понимают чем это грозит: обход украинского гарнизона Торецка с восточной стороны сделает так, что украинским силам придется направить дополнительные резервы для удержания как самого города, так и усилить свое присутствие под Константиновкой.

Разумеется, свои выводы делает и российский Генштаб, понимающий, что сил у его коллег с украинской стороны слишком мало, поэтому очень скоро развернется битва за сам Торецк.





Источник изображения: Военное обозрение





И в качестве наиболее худшего варианта развития событий для ВСУ может быть формирование разрезающего удара между самим Торецком и украинским гарнизоном Нью-Йорка, что ухудшит положение обеих фортификационных районов.

В настоящий момент украинская армия пытается «зацепиться» за железную дорогу, расположенную в Железном, в надежде не допустить заход передовых групп ВС РФ в сам Торецк.