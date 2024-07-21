Украинский Генштаб не считается с потерями. желая показать западным спонсорам, что ВСУ ещё "ого-го".

В населённом пункте Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой области батальонно-тактические группы украинской армии близки к попаданию в огневой мешок, называемый в военном искусстве оперативным окружением. Об этом стало известно от отечественного ТГ-канала «Повернутые на Z». В числовом исчислении, если говорить о полнокровных батальонах, это примерно одна тысяча украинских солдат и офицеров.

Информация о том, что штурмовые подразделения ВС РФ, ведя ожесточенные бои с украинским гарнизоном Новгородского, продолжают двигаться вперед, поступает от различных российских и украинских Телеграм-каналов. По последним данным, есть продвижение на восточном фланге Нью-Йорка, где часть из российских войск подошла практически вплотную к тыловым позициям украинских вооруженных сил, направленных на Горловку. Именно здесь ВСУ «держали строй» ещё с 2014 года.

реклама









При этом ситуация для украинского Генштаба усугубляется продвижением ВС России на восточном фланге украинской обороне в поселении: уже отбит террикон Южной шахты и расширен контроль над соседним поселением Дружба.





Расширение контроля российской армии южнее Нью-Йорка на 21:00 по Москве. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Тем временем, история «сражений до границ 1991 года» от апологета этой идеи украинского президента Владимира Зеленского стремительно изменилась: теперь украинский общенациональный лидер считает, что часть украинских земель по итогам СВО отбить назад не удастся. Единственное, на что стоит рассчитывать в лучшем случае, так это на дипломатические договоренности в будущем о судьбе таких территорий. Это сказал сам Зеленский.