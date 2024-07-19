Украинский президент Владимир Зеленский, якобы понимая на подсознательном уровне, что отдав приказ на проведение наступления 2024 года, может получить улучшение переговорных позиций перед гипотетическими мирными переговорами с Россией, при условии если ВСУ добьются успеха на поле боя. А что если новое контрнаступление украинской армии пойдет «не так», как это было в июне 2023 года. Отнюдь не «проходным» вопросом задается военный эксперт из Британии – блогер-аналитик Александр Меркурис.
Иностранный специалист считает, что ещё один провал точно не выдержит военная машина ВСУ. В этом случае ореол победителей своим непробиваемым покровом снова озарит российскую армию. При этом на полях сражений продвижение ВС России будет ещё более молниеносным и опасным. Поэтому вместо скорых переговоров, которых так страшатся нынешние власти Украины, мирный саммит может вообще не состояться. Зачем договариваться с полностью проигравшим иностранным правительством, если безоговорочная капитуляция «решает всё»?
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Поэтому Владимиру Зеленскому не стоит забывать, что после гипотетического поражения наступательного предприятия ВСУ и последующих мирных переговорах, «любви» к высшему украинскому политику в стане местных радикалов не прибавится, как и в рядах действующих армейских подразделений.
Тем более как можно «прорываться» без зримой авиационной поддержки, без которой наступление согласно военным лекалам НАТО, невозможно в принципе, не понимают ни на Западе, ни в России. Да и западные страны, обещавшие «целую эскадрилью», состоящую целиком из F-16 к текущему лету, выполнять свои обещания не больно-то и стараются, согласно всё тем же словам самого Зеленского.