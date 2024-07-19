Первое наступление украинской армии в 2023 году привело лишь к истощению наступательного потенциала и исчезновению лучших сил ВСУ. Второй контрнаступ может окончательно завершить текущий проект "Украина".

Украинский президент Владимир Зеленский, якобы понимая на подсознательном уровне, что отдав приказ на проведение наступления 2024 года, может получить улучшение переговорных позиций перед гипотетическими мирными переговорами с Россией, при условии если ВСУ добьются успеха на поле боя. А что если новое контрнаступление украинской армии пойдет «не так», как это было в июне 2023 года. Отнюдь не «проходным» вопросом задается военный эксперт из Британии – блогер-аналитик Александр Меркурис.

Иностранный специалист считает, что ещё один провал точно не выдержит военная машина ВСУ. В этом случае ореол победителей своим непробиваемым покровом снова озарит российскую армию. При этом на полях сражений продвижение ВС России будет ещё более молниеносным и опасным. Поэтому вместо скорых переговоров, которых так страшатся нынешние власти Украины, мирный саммит может вообще не состояться. Зачем договариваться с полностью проигравшим иностранным правительством, если безоговорочная капитуляция «решает всё»?

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Поэтому Владимиру Зеленскому не стоит забывать, что после гипотетического поражения наступательного предприятия ВСУ и последующих мирных переговорах, «любви» к высшему украинскому политику в стане местных радикалов не прибавится, как и в рядах действующих армейских подразделений.

Тем более как можно «прорываться» без зримой авиационной поддержки, без которой наступление согласно военным лекалам НАТО, невозможно в принципе, не понимают ни на Западе, ни в России. Да и западные страны, обещавшие «целую эскадрилью», состоящую целиком из F-16 к текущему лету, выполнять свои обещания не больно-то и стараются, согласно всё тем же словам самого Зеленского.