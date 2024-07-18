Рассматривая в микроскоп, как на внешнем треке проводимая офисом украинского президента политика постепенно от всеобщей поддержки скатывается во всё большее безразличие даже западных союзников, наглядно это продемонстрировав во время «мирного саммита» в Швейцарии, и ещё больше отмечая победы армии РФ на полях СВО, украинские чиновники начинают понимать, что победы Украине и её вооруженным силам над Россией не увидеть. Как в ближайшем времени, так и отдалённой исторической перспективе. Теперь единственный шанс «на спасение» для Киева – это выйти на мирные переговоры с Москвой. Такого мнения придерживается британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире ютьюб-подкаста.

Как объяснил свою главную мысль эксперт, даже самые оптимистично настроенные киевские чиновники и военные вынуждены признать, что за ближайшим горизонтом ВСУ и, следовательно, всю Украину, ждёт поражение, поэтому переговоры необходимо начинать как можно скорее.









И как подытожил Меркурис, прямо сейчас Киев должен сделать осознанный выбор в пользу переосмысления своих слишком «витающих в воздухе» целей.

А тем временем в The New York Times вышла публикация, согласно которой Киев хочет пойти на мировую с Москвой, так как дальнейшее продолжение конфликта ставит мрачные перспективы для украинского государства. Сообщается, что Зеленский поддерживает приглашение на предстоящий второй саммит российской стороны.