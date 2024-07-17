Правда будет весьма досадно и печально для Киева, если на "саммит мира" Россия откажется приезжать.

Переговоры – это практически единственный вариант завершения конфликта с Россией по мнению украинской стороны. Именно посредством двухсторонних встреч между Киевом и Москвой конфликт между странами может быть улажен. Материал с такими сведениями вышел из-под пера журналистов The New York Times.

О том, что мир между странами всё-таки возможен, уверены работники американской редакции. При этом в качестве аргументации используется словесное утверждение Владимира Зеленского, заявившего об участии представителей РФ на второй конференции, цель которой урегулировать конфликт между странами.

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Предполагается, что конференция должна быть подготовлена к грядущему ноябрю.

При этом со стороны Дмитрия Пескова, как пресс-секретаря российского президента, было объявлено, что Москва не совсем понимает, что хотел сказать Зеленский. По словам представителя российского общенационального лидера, первый "саммит мира" в Швейцарии таковым не являлся по своей дипломатической сути.

Как объяснили в МИД РФ, главной целью прошедшего в швейцарском Бюргенштоке международном форуме было создание антироссийской коалиции «с вручением» РФ ультиматума. Второй целью было обозначено проекция «общемировой видимости» поддержки так называемой формулы Зеленского. Великие державы вроде Китая и США данный форум практически не поддержали, где от вашингтонской администрации форум посетила вице-президент Камала Харрис, но и та уехала в первой половине дня. Представители Китая форум полностью проигнорировали.