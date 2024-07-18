Помимо ударной конфигурации, тяжелый беспилотник может быть использован как материнский дрон для более меньшего fpv-дрона.

Понимая, что слишком большое отставание от российской армии по количеству ствольной артиллерии и по числу боеприпасов для основных калибров полевых орудий не даёт украинской армии преимущества, в вооруженных силах Украины решили пойти «асимметричным» путем и сделать ставку в ударной компоненте не на классические пушки, а использовать как можно больше современное передовое вооружение в виде многочисленного класса беспилотников, в особенности так называемых fpv-дронов. А прекрасно осознавая, что ВС России подготовились на третий год идущей СВО к украинской тактике использования беспилотных угроз, применяя на тех же танках сплошные защитные конструкции из листового металла и дополнительных высокообъемных решеток, в ВСУ анонсировали все те же fpv-дроны, но куда с большими возможностями и размерами.

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Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Так был представлен беспилотник под названием «Королева шершней».

Если сравнить такой ДПЛА с классического размера fpv-дроном, то украинский аппарат как минимум в 2 раза больше. При этом усиленная конструкция и мощный мотор позволяют воздушному агрегату массой 18 кг взлетать и перемещать груз до 9,5 кг. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

При этом, функционал данного дрона зашкаливает. Так в различных вариантах «КШ» может выступать в качестве того самого дрона-камикадзе или быть «Бабой Ягой» и бомбардировать полевые позиции. Выступать в качестве транспортника или в качестве носителя для ДПЛА на большие расстояния. И, наконец, взять на себя функции ретранслятора, «продлевающего» связь или каналы управления на дружественные fpv-дроны, делая их более «дальнобойными».

Масса ударной нагрузки или транспортного блока впечатляет



В качестве одной из самых ближайших модификаций заявляется бронированная версия «Королевы шершней», где наиболее важные узлы получат бронеплиты, способные остановить выстрел дроби, произведённый из 12-калиберных российских ружей. Правда, в этом случае, fpv-дрон будет перемещаться как можно ближе к своему командному пункту и подымать полезный груз как можно легче. Так как за дополнительное бронирование придется «заплатить».