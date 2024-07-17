Именно "боги сражений" выбивают больше всего техники и личного состава на полях битв.

Несмотря на бравурные заявления официального Киева по поводу ожиданий от будущих поставок F-16 и на текущие успехи реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, львиная доля успеха в сражениях на полях СВО, что Украины, что России, приходится на огневую мощь наземных артиллерийских установок. Именно артиллерия, это тот самый ключ российской СВО, опасность которой одинаково чувствуют на себе что российские, что украинские солдаты.

В Forbes пишут, каждая уважающая себя армия прибегает к использованию артиллерии. В особенности, если это армии украинская или российская, продолжающие, несмотря на очевидные вещи, отрицаемые Киевом, полагаться на советскую доктрину ведения сражений, согласно утверждению которой, победа лишь возможна при помощи наземных операций при непосредственной помощи тяжелой артиллерии. Так во время ВОВ Красная армия взяла Берлин, выпустив по германской столице больше миллиона артиллерийских боеприпасов.

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203-мм "Малка" – максимальная дальность выстрела активно-реактивным снарядом 3ВОФ35 составляет до 47 км.



В сегодняшнем вооруженном конфликте на полях Украины ничего не изменилось: ВС России продолжают использовать богатый исторический опыт, атакуя ВСУ в местах сосредоточения артиллерийских и оборонительных районов. При этом, используя ударную мощь артиллерии, российские штурмовики во многом обязаны последним успешным штурмам, когда огненный вал «Малок», Мста-С и других типов орудий, помогли передовым российским группам водрузить флаг над Урожайным, принуждая силы ВСУ укрываться, тем самым кратно снижая шансы на защиту удерживаемых позиций.

Американские журналисты раскрыли для иностранного обывателя правду, заключающуюся в том, что в российской армии артиллерии много больше, чем в любой другой стране мира. Например, в армии США артиллерийских стволов в 3 раза меньше, чем у ВС РФ.

А подключив к огню артиллерии удары дронами-камикадзе разведывательные БПЛА, что Россия, что Украина, увеличили максимальный диапазон эффективности артиллерийского огня, повысив его точность и дальность.