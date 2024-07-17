Ударная мощь сдетонировавшей "Трехтысячной" накрывает площадь, эквивалентную 11 футбольным полям.

Появились ещё одни видеокадры полёта планирующей бомбы ФАБ-3000, записанные экипажем многофункционального бомбардировщика Су-34. Именно этот авиационный боеприпас, в физическое существование которого до самого последнего времени не верили западные СМИ, наводит состояние повышенного беспокойства на украинских военнослужащих, прекрасно запомнивших момент, благодаря какому типу вооружений падение Авдеевки удалось приблизить в значительной мере.

А тем временем в российском сегменте мировой Сети внимательно рассматривая видео, загруженное ТГ-каналом «Aviahub», можно пронаблюдать, как осуществляется запуск фугасной бомбы «трехтысячной» серии, оснащенной модулями планирования и коррекции.

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3-тонный боеприпас ещё без УМПК





В начале ролика, авиационный боеприпас подвешен к корпусу самолёта, а блок УМПК в сложенном состоянии располагается под ФАБом. Как только бомба оторвалась от поверхности самолёта, крылья разворачиваются, а сама бомба совершает маневр «полубочки», продольно поворачиваясь на 180 градусов. Дальше блок УМПК переворачивается и находится сверху, а усовершенствованная бомба продолжает лететь в направлении позиций ВСУ.





Бомба над рельефом местности с "распустившимися" крыльями





Более ранние кадры от отечественного МО демонстрируют процесс совмещения ФАБ-3000 и блока коррекции и управления перед подготовкой Су-34 к вылету. И уже по мнению иностранных журналистов из Business Insider, во время полёта такой большой бомбы её перехват выглядит практически как нереалистичный сценарий.





И что хуже всего для украинской армии, у отечественного Ростеха существуют планы вывести максимальную дальность полёта на новые высоты.