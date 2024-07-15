Обновленный модуль УМПК и потенциальная установка ракетных ускорителей заметно скажутся на будущих результатах.

В своем развитии авиационные бомбы большой мощности ФАБ-3000 не остановились с появлением УМПК, а получат следующей этап модернизации, заключающийся в увеличении дальности поражения. Об этом рассказала пресс-служба ГК Ростех.

Об усовершенствованной ревизии универсальных модулей планирования и коррекции, специально спроектированных с улучшенными аэродинамическими характеристиками и возможно иной программной начинкой, было сообщено в стенах госкорпорации в понедельник 15 июля.

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"Трёхтонка" без УМПК. Источник изображения: Московский комсомолец





А сутки назад отечественное оборонное ведомство опубликовало первые кадры использования 3-тонного управляемого боеприпаса, чья ударная мощь с конца июня стала активно ощущаться украинской армией сначала на харьковском операционном направлении в районе харьковских Липцев, а затем и на донецком, в момент битвы за Нью-Йорк (Новгородское).

Напомним, что бомбы «трехтысячной» серии представляют собой авиационную версию фугаса, в качестве одного из достоинств отличающегося универсальным поражающим действием. При этом за счет толстостенного корпуса основная боевая часть взрывается не на земной поверхности в случае столкновения с искусственной преградой в виде полевых ДОТов или многоэтажных сооружений, а пробивая верхний слой, детонирует во внутренних помещениях, увеличивая поражающий эффект многократно.





То самое фото с Шойгу и ФАБ-3000





Новость о том, что бомбы-планеры вновь начали производиться российским ОПК, поступила в минувшем феврале, когда ныне бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил одно из оборонных предприятий Нижегородской области.

На текущий момент ФАБ-3000 в оснащении УМПК способна пролететь по воздуху до 60 километров.