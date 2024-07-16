Даже прямое попадание высокоэнергетического боеприпаса от ЗРК Patriot PAC-3 по корпусу планирующей бомбы не способно развернуть набравший ход планер.

В попытках убедить западное сообщество, что российская армия является слишком устаревшей военной организацией, которой не по силам противостояние с украинскими вооруженными силами, поддерживаемыми во всём блоком НАТО во главе с официальным Вашингтоном, ВСУ добились обратного эффекта. Пустые слова, что ВС России – это просто колосс на глиняных ногах, украинское военно-политическое руководство столкнулось с обратным явлением, когда армейская смекалка превратила простые авиационные бомбы родом из 50-ых годов прошлого века – в современного рода «асимметричный ответ», когда бомба ФАБ-3000 М-54, в изначальном виде предназначенная для сброса с классических бомбардировщиков, в эпоху дальнобойного оружия приобрела свойства высокоточного боеприпаса, сбить который, несмотря на скорости, меньшие чем у самых современных версий ракет, практически невозможно.

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Аэродинамический обтекатель на передней части российской ФАБ-3000



Свежую публикацию о том, что сбить 3-тонный снаряд, переоборудованный для полётов на дальние расстояния благодаря модулю коррекции и управления, не представляется реальным, выпустили журналисты Business Insider.

Как перечислено в новостной заметке, три фактора превращают российские авиационные боеприпасы, придуманные в прошлом веке, в современную альтернативу неуязвимого оружия: это скорость выше чем 1000 км\ч, радиолокационная «невидимость» и траектория, отличная от баллистической.

При этом, во время атаки одного из харьковских военных объектов ВКС РФ, зенитная ракета, выпущенная из зарубежного комплекса ПВО, напрямую попала в российский планирующий ФАБ. И это не привело к перехвату бомбы – она просто несколько раз кувыркнулась в воздухе, но всё равно продолжила лететь дальше.