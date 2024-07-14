Удар такой бомбы в радиусе 40 метров превращает всё в зону сплошного поражения

Российское МО впервые показало кадры старта, последующего полёта и удара ФАБ-3000, совмещенного с модулем планирования и коррекции, по военным целям ВСУ на полях СВО.

В пресс-релизе указывается, что бомба-планер была задействована в районе боевой работы армейской группировки «Север». Как показали последующие кадры отечественных разведывательных беспилотников, с небольшими отклонениями бомба достигла цели и разрушила так называемый пункт временной дислокации. Пораженным оказался объект с личным составом ВСУ.

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Источник изображения: МО РФ





Начальные кадры ролика демонстрируют, как бомбу устанавливают на подвесы многофункционального бомбардировщика. Следующие кадры показывают Су-34НВО в полёте. После ФАБ-3000 отходит с креплений в плановом режиме и в воздушном пространстве раскрываются крылья управляющего модуля УМПК, и бомба, набирая скорость, движется в направлении цели на земле. После достижения введенных географических координат происходит масштабная детонация 3-тонного авиационного боеприпаса.

ФАБ-3000 без установленного УМПК прямо на военном заводе.





Согласно мнению пилота Су-34, практически полторы тонны взрывчатки, сконцентрированной в боевой части воздушного снаряда, достаточно для «демонтажа» любого полевого укрепления, как выполненного из досок и земли, так и заглубленного и основательно бетонированного. Поэтому под угрозой уничтожения находятся ДОТы, ДЗОТы и командные пункты.





Новый модуль УМПК, специально перепроектированный для ФАБ-3000, отличают увеличенная несущая площадь крыльевой поверхности и соответствующим образом перепрограммированный управляющий полётом контроллер. Связано это с иным диапазоном сил, действующих во время полёта на конструкцию модуля планирования.