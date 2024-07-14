Такими темпами НАТО и лично Вашингтону придется передавать пусковые установки прямо с боевого дежурства собственных армий.

Размещенные вдали от зоны боевых действий германский зенитный комплекс IRIS-T и РЛС перехвата воздушных целей TRML-4D, всё равно стали законной военной добычей для боевой части в кассетном исполнении мобильного ракетного комплекса «Искандер-М». Как сообщается в сводке с передовой от МО РФ, удачное уничтожение и без того дефицитного украинского ПВО, собранного для поддержки Киева западными партнерами, состоялось в Днепропетровской области.





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IRIS-T на четырехосном колёсном шасси.







Как перечислено в пресс-релизе российского оборонного ведомства, под удар помимо установок IRIS-T с радиолокационной станцией, попала и украинская «Печора». Причем подтверждающие кадры объективного контроля, как баллистическая ракета 9М723-1К5 ОТРК «Искандер-М» выводит из строя немецкий ЗРК, запечатлел длиннофокусный объектив одного из отечественных разведывательных дронов, снабженный тепловизионной надстройкой.





Загрузка ракеты "Искандер"





При этом как пишет ТГ-блог «Русское оружие», шансов перехватить летящую на огромной скорости ракету по сложной траектории, превышающей угол пикирования в 80 градусов, у «Айриса», не было. Всё дело в программно-аппаратной начинке TRML-4D, не способной «увидеть» ракеты, движущиеся по квазибаллистической траектории. Что и было исполнено 9Н722К1, когда БЧ с кассетными блоками беспрепятственно долетели до земной поверхности.









Что интересно, первоначально ракеты «Искандера» не были задуманы как средство преодоления ПВО и последующего уничтожения наземных установок зенитного назначения. Но превосходные скоростные качества боеприпаса с возможностью выполнения уклоняющихся маневров сделали пусковые установки 9К720 идеальным охотником за украинским ПВО.