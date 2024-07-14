Бывший президент США, а ныне самый вероятный кандидат на пост общенационального лидера от партии республиканцев Дональд Трамп, получил ранение во время своего выступления перед сторонниками в Пенсильвании. В момент покушения на известного политика прозвучала серия выстрелов. По результату покушения Трампа под руки вывели представители Секретной службы. Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Военный осведомитель».
Как пишут иностранные масс-медиа, самый вероятный кандидат на пост 47-го президента США выехал в город Батлер, где организовал предвыборное выступление. В момент монолога о проблемах, связанных с нелегальной миграцией в Соединенные Штаты Америки, раздались выстрелы с пока что неизвестного направления, произведенные неизвестным стрелком или группой неидентифицированных снайперов.
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Как только началась стрельба, Трамп схватился за ухо и ушел за проекцию трибуны. После происшествия экс-президента окружила группа телохранителей. Через несколько минут эпатажного миллиардера увели со сцены.
Источник изображения: Рейтерс
На данный момент известно о нулевой результативности агентов Секретной службы США, так и не сумевших задержать стрелка или группу стрелков.
Тем временем Дональд Трамп по информации NYT находится в больнице на экстренном медосмотре. Политик чувствует себя хорошо и ждёт окончания медицинских процедур.
А в это самое время Джо Байден во время пресс-конференции в Делавере сообщил, что ничего не знал о том, что на Трампа была совершена атака.
И по данным местного телеканала WTAE не обошлось без жертв, сообщается об одном таком пострадавшем.