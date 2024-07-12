Мощный заряд дрона с тяжелой миной сносит "под корень" двухэтажные сооружения и практически любые полевые укрепления ВСУ.

Рукастые военнослужащие одного из российских подразделений смогли из иностранных гироскутеров собрать один отечественный дрон с качествами вездехода. Доработав соответствующим образом итоговую конструкцию, специалисты на движущиеся элементы кустарного дрона интегрировали тяжелую противотанковую мину ТМ-62. Предполагается, что заряд боеприпаса в 10 килограмм составит достойную конкуренцию прямым прилётам 152-мм снарядов отечественной ствольной артиллерии и внесет весомый вклад в борьбе с полевыми укреплениями украинской армии, разбирая практически любые опорные пункты ВСУ.





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Источник изображения: ТГ-канал "Осведомитель"





По заявлениям разработавших самодвижущегося робота российских солдат, дрон-камикадзе легко покоряет высокую траву и неровности местности. При этом соответствующий внешний окрас прекрасно маскирует изобретение во время передвижения. В качестве модуля управления используется радиоэлектронный модуль. Согласно первым полевым испытаниям, дрон способен без потери сигнала проехать до 3 километров, пишет ТГ-канал «Осведомитель».









Как прокомментировали сами свое изобретение российские военнослужащие, данный наземный дрон-камикадзе выходит гораздо дешевле, чем воздушные ДПЛА. И в то же самое время по своим ударным качествам он их превосходит. Потому что мало какой воздушный беспилотник способен переносить по воздуху 10 кг взрывчатых веществ.

Тем временем ряд российских штурмовиков используют ТМ-62 как классическую ручную гранату, забрасывая в отверстия зданий мощный заряд, складывающий по итогу всю построенную конструкцию.