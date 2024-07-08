Одного удачного броска порой достаточно для сноса целого сооружения.

Что такое новаторство и здравый расчёт в использовании проверенных временем вооружений в современном вооруженном конфликте, наглядно продемонстрировали российские военнослужащие, использовавшие уже не в первый раз тактику подрыва зданий при помощи ТМ-62. Именно эти противотанковые мины с общей массой в 10 килограмм, зарекомендовали себя как прекрасное средство для разрушения кирпичных сооружений и оборонительных позиций бойцов ВСУ. Соответствующие кадры так называемого объективного контроля разместил ТГ-канал «Военный обозреватель».





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На них заметно, как двое отважных российских штурмовиков вплотную подобрались к зданию, куда через отверстие забросили две мины. Прошло несколько секунд и сооружение потряс мощный взрыв.

В комментариях под видео указано, что у бойца есть лишь несколько секунд, чтобы удалиться из предполагаемого сектора поражения. Так как бросок боеприпаса и срабатывание взрывателя разделяет лишь небольшой отрезок времени.









Через секунды это здание рухнет. Источник изображения: vk.com Лубянка





Первое видео с похожим способом появилось в первых числах июля, когда один из российских солдат взял здание с военнослужащими ВСУ, забросив минный заряд в проём окна. Через секунды сооружение рухнуло.









ТМ-62 относится к классу противотанковых минных боеприпасов нажимного действия. В обычных условиях такой боеприпас используется для уничтожения танков или броневиков, когда процесс подрыва происходит при наезде колеса или гусеницы. Детонатор реагирует на действие с усилием от 20 до 500 кг.

Очень часто на текущем этапе СВО такие противотанковые мины доставляют к стану оппонента дроны-камикадзе. На такие образцы дополнительно устанавливается магнитный взрыватель. После проезда над роботом металлической техники, мина самостоятельно активируется.