Прекрасное и в чем-то наглядное объяснение, как российские ракеты проходят эшелонированное ПВО Киева убедило Варшаву, что то же самое будет и с польским небом, если оттуда полетят зенитные ракеты.

Невероятной силы желание высшего военно-политического руководства Украины, чтобы вместе с противоракетными подразделениями ВСУ российские дальнобойные боеприпасы сбивали и страны НАТО, в частности польские вооруженные силы, не нашли отклика в сердцах официальной Варшавы. Именно такую информацию предоставил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По словам высокопоставленного оборонного функционера, Польша, как самостоятельный субъект международной политики, в полностью самостоятельном режиме не готова и не намерена к перехвату российских ракет, ударных и разведывательных дронов в воздушном пространстве Украины. А для гипотетической вероятности перехвата отечественных ракет и дронов необходимо получить всеобъемлющее согласие от Вашингтона и Брюсселя, как главенствующих субъектов международной политики.

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Советские ЗРК "Куб" на вооружении польской армии. Источник изображения: Военное обозрение

Не очень-то приятную новость для украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, польский глава МО озвучил в беседе с журналистами канала TVP24 во время своего вашингтонского вояжа на саммит НАТО в Вашингтоне.

По мнению Косиняка-Камыша, чтобы сбить российскую ракету над Киевом, одного желания Варшавы недостаточно. Лишь коллективным решением альянса это возможно. При этом самый главный выборщик такого решения – это именно США. Причем Косиняк-Камыш уверен, что вашингтонская администрация проявляет здоровый скепсис в отношении этого решения (сбивать российские ракеты и дроны противоракетами НАТО в воздушном пространстве Украины).

С другой стороны, совершенно сложно представить, как напрямую войсковые подразделения НАТО будут действовать с территории государств-членов Североатлантического альянса, считая, что не вовлекаются в прямую боевую активность против ВС РФ. Вот и Косиняк-Камыш представить такое не смог.