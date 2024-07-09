Кажется пора уже браться за клей момент и синюю изоленту.

В минувший понедельник гражданский лайнер авиационного семейства Boeing авиаперевозчика United Airlines лишился колеса шасси во время выполнения маневра взлёта из воздушной гавани Лос-Анджелеса, после чего совершил плановую посадку в аэропорту Денвера, рассказала пресс-служба авиакомпании.

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В публикации Юнайтед раскрыто, что рейс 1001 в целом прошел благополучно, так как никаких пострадавших как на земной поверхности, так и на борту авиалайнера не зафиксировано. Само колесо условно целым было обнаружено в Лос-Анджелесе, а технические специалисты фирмы пытаются докопаться до истины почему такое событие вообще произошло. Такие сведения приводит свежий журналистский материал ИА Associated Press.

О рейсе 1001 известно, что во время взлёта Boeing 757-200, в самолете находилось 174 пассажира и 7 членов бортовой команды.





Источник изображения: Трипадвисор





В минувшем марте точно такой же самолет остался без шины прямо во время операции взлёта из Сан-Франциско. Тогда в ходе инцидента никто не пострадал.

А мы узнаем, что в только что прошедшее воскресенье руководство Боинга согласилась со своей виной по обвинению в «преступном мошенничестве» из-за краха двух непосредственных продуктов компании – самолетов серии 737 Max в 2018 и 2019 годах. В целях компенсации вреда и по соглашению о признании вины корпорация заплатит штраф на сумму в 243,6 миллиона долларов.

Если такая сделка с американским правосудием будет утверждена, то в будущем Боингу будет очень трудно продолжать продавать свои изделия американскому правительству. Хотя по данным NBC News, именно 78 млрд. долларов прибыли Boeing приходится на оборонный и космический секторы компании.