Слишком дорого обходится американскому налогоплательщику любовь команды Джо Байдена к Украине.

Зенитные ракетные комплексы американского производства уязвимы перед передовыми российскими ракетными разработками из мира гиперзвуковых вооружений. В частности речь идёт о ПВО «Patriot» и их слабости против высокоскоростных ракет. Такую точку зрения на безопасность расчёта американских дальних ЗРК высказал действующий бизнесмен, а в прошлом собственник крупнейшего иностранного файлообменника Megaupload – Ким Дотком.

По словам известного предпринимателя, те самые два миллиарда, уплаченных американскими налогоплательщиками в американскую же казну, испарились и ушли в неизвестном направлении, как только стало известно, что один удар россиян поразил две пусковых установки американских противоракет. Потому что ЗРК Patriot попадают в так называемый перечень приоритетных целей для уничтожения. Соответствующие мысли Дотком выразил посредством одной из западных соцсетей.

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Источник изображения: Российская газета





Для дальнейшего прекращения утечки денег американского правительства и налогоплательщиков в бездну, необходимо просто запретить передавать украинской армии и Киеву новые партии Patriot, - заявил американский общественный деятель.









Новость о том, что украинская ПВО недосчиталась двух ПУ Патриот, появилась вчера. Соответствующие кадры объективного контроля, показывающие, как запылали пусковые блоки после прилёта сверху в н.п. Южное под Одессой, опубликовало МО РФ.

А мы вспомним, что одна установка «Патриот» без ракет стоит 1 млрд. долларов, когда современная версия противоракеты для неё стоит несколько млн. долларов. Причем сами установки товар довольно штучный и на производство даже хотя бы одного экземпляра потребуется несколько месяцев.