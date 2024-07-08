На волне вполне честной и объективной критики в адрес командования Воздушных сил ВСУ и местных офицеров военной авиабазы Долгинцево, за ненадлежащее отношение к аэродромной службе, из-за чего и без того дефицитные боевые самолёты, в добавок дополнительно переоборудованные для использования западного высокоточного вооружения, уничтожаются на раз-два российской стороной, будучи расположены на открытом пространстве без каких-либо защитных мер, высшим офицерам украинского Генштаба, пришлось выпустить срочный антикриз.





МиГ-29 ВСУ. Источник изображения: Раша тудей







Последний заключался в том, что после двухдневной паузы после поражения «Искандером» с фугасным выстрелом, поразившим воздушную гавань города Кривой Рог, принадлежащей украинским ВВС, командование ВСУ не нашло ничего лучше, чем объявить сверхточный удар по боевому истребителю «спланированной» акцией по расходу 9М723-1 на ложные цели, представляющие собой макеты.

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А тем временем выждав «шекспировскую паузу», отечественный ТГ-канал «Изнанка» опубликовал дополнительное видео высокой четкости, дополнительно проливающее свет на событие 4 июля.





Возгорание "макетного топлива". Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Внимательно посмотрев видео, отчетливо видно, что «макет» после взрыва осколочно-фугасной боевой части российского «Искандера», подозрительно стал изливаться авиационным керосином. А после и вовсе сдетонировал, разрушив плохо подготовленный миф украинских генералов, виноватых в обычной халатности, обернувшейся столь тяжкими последствиями. Во втором случае взорвались ракеты, подогнанные для снаряжения готовящегося к скорому вылету боевого самолёта. Ведь очень сложно представить, что украинские военнослужащие настолько поднаторели в искусстве мистификации и дезинформации, что будут в макет заливать гипотетическое авиационное топливо, а рядом располагать уже и макеты ракет с настоящей боевой частью. Но именно так и выходит по словам украинского командования, точнее главкома Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.