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Madarator
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
"На десерт" поблизости были уничтожены и западные пусковые установки, имеющие определенное сходство силуэтов с ЗРК Patriot или ЗРК NASAMS-2.

   Что такое современный вооруженный конфликт без соответствующей защиты важных военных объектов, наглядно показали события последних дней в зоне проведения российской спецоперации, когда всего за три дня в состояние полной негодности превратились такие важные для украинского командования экземпляры истребительной авиации. Последние получили удар благодаря применению квазибаллистических версий «Искандеров-М» с фугасной и кассетными боевыми частями.


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   В понедельник были уничтожены пять украинских Су-27, переоборудованных западными оружейными инженерами для использования авиационного вооружения блока НАТО, затем во вторник была разрушена одна версия ударного вертолёта ВСУ Ми-24. После чего в среду был поражен украинский МиГ-29, так же пригодный для запуска западных ракет и планирующих бомб. И наконец, на этих выходных оказались выбиты сами зенитные установки, важные сами по себе. Именно в текущую субботу ракеты, выпущенные из 9К720, сделали украинскому ПВО в одесском регионе очень больно. Соответствующие кадры появились в отечественном ТГ-канале «Изнанка».


Источник изображения ТГ-канал "Военный осведомитель".


   Разведывательные беспилотники ВС РФ при помощи длиннофокусных объективов зафиксировали точный прилёт по позиционному району украинского ПВО ровно двух ракет.

   Первый удар, как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», пришелся по полевой конструкции, похожей на макет С-300ПС, либо на реальную пусковую установку зенитно-ракетного комплекса. А вот второй ракете «достались» ещё более вкусные цели. Речь идёт о NASAMS-2 или ЗРК Skyguard Aspide.


NASAMS-2. Источник изображения: портал vpk.name


   Что интересно, если версия с поражением именно НАСАМС-2 подтвердится, то выведение из строя высокотехнологичной ПУ ценой под 140 млн. долларов, станет для украинского военно-политического руководства тем ещё «приятным подарком». Ведь в отличие от тех же американских танков Abrams или немецких Leopard, современные зенитные установки – товар довольно штучный и до крайности дорогой. И в то же самое время, ничего не решающий в конфликте с российскими ракетчиками, обладающими куда большим ударным потенциалом, чем ПВО Украины.

   По одной из версий, были уничтожены на самом деле не С-300, а американский ЗРК Patriot.

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