Без прикрытия зенитных установок все военные цели в тылу Украины станут абсолютно беззащитными перед российскими ракетами.

Рроссийские военные отчитались о поражении установки ЗРК принадлежности ВСУ. Как выяснилось, под очередной удар ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» попал расчёт ВСУ вместе с дефицитной станцией РЛС, низковысотным обнаружителем и машиной боевого управления. То есть за один выстрел в районе поселения Великодолинское попали сразу три наземные цели, представляющие определенный интерес для военных.





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А так как все цели представляли собой слабобронированные габаритные «боксы», то для их огневого поражения была выбрана БЧ с начинкой из крупной шрапнели.





Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"







Вышка 40В6М 3Д-модель.





Для уклонения от обнаружения отечественная ракета была запущена по квазибаллистической траектории с пикированием под углом к цели в 90 градусов, что исключает даже гипотетический перехват радиолокационной станцией 30Н6Е, чьи рабочие параметры в вертикальной плоскости не позволяют перехватывать быстродвижущиеся воздушные цели, траектория движения которых близка к прямому углу.

Таким образом одной ракетой за раз были уничтожены пункт боевой координации 5Н63С, вышка 40В6М с оборудованием Ф1С для обнаружения ракет с низковысотным эшелоном следования до 25 метров, таких как все модификации Х-59 и Х-35У. И собственно сама пусковая установка С-300ПС, о чем пишет военный эксперт Евгений Даманцев в блоге «Русского оружия».