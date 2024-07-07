Вхождение Крыма в состав в России тоже планировалось ещё до появления Украины на политической карте мира.

Информация о том, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть уничтожены, западное разведсообщество было в курсе задолго до их физического уничтожения осенью 2022 года. По крайней мере такие планы были известны западным разведкам ещё в 2014 году. Такие данные появились в распоряжении Welt am Sonntag.

При этом точной информации, конкретизирующей, что именно Украина виновата в разрушении глубоководного маршрута доставки газа, у немецких журналистов нет. В материале указывается, что возглавляющий на протяжении 5 лет до 2016 года германскую разведку BND Герхард Шиндлер, рассказал, что с высокой вероятностью дестабилизация нормальной работы газопровода была выполнена некой «украинской группировкой». Причем последняя не обязательна должна быть связана с чиновничьим Киевом.

реклама









В то же самое время германские расследователи Welt am Sonntag выяснили, что бортовая команда яхты «Андромеда», имеющей по некоторым данным самое непосредственное отношение к уничтожению «Северных потоков», была обнаружена за 7 дней до диверсии в польском городе Колобжег. При этом немецкие следователи, участвующие в расследовании, обратились к своим польским коллегам с запросом получить видеозапись внутреннего досмотра корабля. Но по непонятной причине во вполне логичной просьбе германским силовикам польской стороной было отказано. И как предполагают работники прессы, сделано это было из-за того, что судно было прибежищем не только регулярного экипажа, но и местом расположения американских и польских оперативников разведки.





Источник изображения: портал ИноСМИ





По результатам подводных взрывов 26 сентября 2022 года была разрушена внутренняя герметичная целостность пары ниток «Северного потока» и один газопровод «Северного потока-2».

Есть мнение, что в диверсиях непосредственно участвовали американские спецслужбы.