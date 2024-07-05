Дорого во всех смыслах обходится Вашингтону и Пентагону украинская самонадеянность.

Сверхвысокие ожидания украинского руководства и военнослужащих ВСУ не оправдались, испытывая необоснованную ничем надежду на мощь и ударную силу танков Abrams. Переданные Украине от Пентагона тяжелые боевые машины, бесславно начали свой путь на украинской земле, беспощадно терзаемые российскими бойцами. Из-за этого репутация основного американского танка достигла отрицательных величин, в особенности в кругу зарубежных армий. О нездоровой тенденции и низком «моральном рейтинге» бывшей гордости американского танкопрома, рассказывает новая публикация портала Military Watch Magazine.

Американские журналисты сообщают, что «нет такого типа оружия» россиян, от которых ещё украинский танк Абрамс не пострадал. Начиная от огня артиллерии, начавшей в последнее время использовать всё чаще высокоточные боеприпасы ЗОФ95 «Краснополь-М2» и различных версий ударных БПЛА и дронов-камикадзе. И до управляемых противотанковых ракет «Корнета» и орудийных установок отечественных танков Т-72. Все эти типы вооружений стали наиболее частыми причинами поражения зарубежного ОБТ.

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Поэтому прямо сейчас различным военным экспертом трудно усомниться в слабостях некогда хорошей боевой машины, а её положительные качества на передовой теперь переходят в статус «былых заслуг».

В то же самое время в публикации вспомнили, что первый урон репутации одному из лучших западных танков нанесли боевые действия 2010-ых годов, когда во время иракской компании, Абрамсы пылали как факелы и дымили как заводские трубы промышленных предприятий после ударов местных повстанцев.









Поражение Абрамса "Краснополем" под Прогрессом. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"





Всего официальный Вашингтон разрешил Пентагону передать Украине 31 ОБТ Абрамс. И на 1 июля известно об уничтожении как минимум 14 бронемашин.

Один из последних уничтоженных Абрамсов был подбит в районе населённого пункта Прогресс на красноармейском операционном направлении, как пишет ТГ-канал «Русское оружие». Украинский танк был подбит из модернизированной САУ «Мста-СМ2» тем самым обновлённым «Краснополем».