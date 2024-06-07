Украинские экипажи опять ничему не учатся: если зарубежный танк вам достался бесплатно, это не значит что надо столь халатно относиться к его защите от вездесущих дронов РФ.

Украинская армия, испытывая дефицит тяжелых бронированных единиц, таких как танки, уже не старается беречь иностранную бронетехнику. Всё это в особенности касается зарубежных образцов, стоящих на вооружении «элитной» 47-й бригады ВСУ «Магура». Так, хорошо замаскировавшись рядом с зоной боевых действий, украинский экипаж американского танка не подумал, что помимо оптического диапазона, ещё есть и тепловой след от работающих механизмов бронированной машины. Например контрастным может быть включенный и активно «светящийся» на экранах российских разведывательных БПЛА двигатель. Но не суть важно. Американский танк на вооружении ВСУ был обнаружен и незамедлительно атакован.





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Боевую машину ценой в 10 млн. долларов атаковал экземпляр стоимостью в 500 американских долларов. Атаковал так, что американская машина активно запылала. Речь идёт об успешном ударе fpv-дрона, превратившего заокеанский образец в самый настоящий факел за какие-то доли секунд. Причем как пишет ТГ-канал «Руденко», на этом конкретном операционном направлении украинские подразделения активно задействовали РЭБ. Но это совершенно не помогло.

Американский танк был серьёзно поврежден попаданием в кормовую часть башенной установки за которой с внутренней стороны боевого отделения находятся боеприпасы.

Самые сообразительные из украинских танкистов прекрасно понимая куда ветер дует, без разрешения советников Пентагона в самостоятельном режиме обновляют защитные свойства Абрамсов, дополнительно интегрируя противодронные решетки и устанавливая динамическую защиту от советских танков.