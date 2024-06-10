Брошенные экипажами ВСУ американские образцы ОБТ заполонили украинские посадки.

Для российских военных появление в зоне боевых действий американского танка ВСУ Abrams – весьма желанная цель, потому что его легко уничтожить. О непростой судьбе некогда именитой техники родом из США, но отправленной в степи Украины, рассказывает свежая публикация Asia Times.

Иностранные журналисты лишь констатируют факты боевой работы россиян, указывающие однозначно, что американский «Абрамс» совершенно не представляет загадку для российских военных, «любящих» направлять в квадрат появления M1 различные ударные версии дронов: начиная от классических fpv-моделей, и заканчивая особо мощными «Ланцетами», не оставляющими практически ни единого шанса для заокеанского образца вооружения, в особенности если удар пришелся в слабо защищенный отсек МТО или во внешнюю проекцию боеукладки на башне. Но даже обычной мины достаточно для повреждения гусениц американского танка, чтобы его обездвижить. Кроме того, ПТРК и его тяжелая противотанковая ракета «Корнет» представляет повышенную угрозу для техники из Пентагона.

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При этом в издании признали, что русские приспособились к появлению на поле боя не только бронетехники Вашингтона, но и европейских производителей, отправив военным инженерам в Москву образцы как Abrams, так и немецких Leopard.

Причем украинские военные, словно подыгрывая российской стороне, заполонили своими жалобами англоязычный интернет, указав, что нежнейшая электроника «Абрамса» подвержена тлетворному воздействию влаги, после чего этот ОБТ невозможно использовать в боевых действиях. Но даже если танк «выстоял» против сырости, его слишком большой вес и габариты делают уязвимым процесс его транспортировки или движения своим ходом по украинским мостам, построенным во времена Советского Союза, предназначенных для перемещения танков Т-72 и Т-80, имеющих практически на 30 тонн меньший вес и относительно миниатюрные габариты.

Российская сторона тем временем утверждает, что её танкоборцы уничтожили уже практически половину из переданных американских танков, назвав цифру в 14 боевых машин, выведенных из строя при общем количестве переданных американской армией в количестве 31 боевой единицы.