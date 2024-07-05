Скорострельная пушка и броня, выдерживающая попадание 30-мм снаряда в лоб машины, позволяют проводить штурмовые действия.

Беспилотный броневик «Зубило» на колёсном шасси передан в войска для испытаний. При этом машина с «универсальным» характером востребована много где. Но больше всего скорость, защищенность и скорострельная малокалиберная пушка, впечатлили инженерные подразделения российской армии. Об этом рассказал директор фирмы, создавшей из бумажных чертежей реальный экземпляр. И по мнению главного управленца, хотя российская СВО идёт своим чередом, показывая положительную динамику в отношении ВС РФ, штурмовые действия обладают повышенным риском. Поэтому для снижения потерь необходим тот образец техники, который сможет выполнить боевую задачу без непосредственного участия в бою личного состава. Именно здесь может себя с самой лучшей стороны зарекомендовать «Зубило».





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Автор изображения: Илья Максимов





А мы вспомним, что «Зубило» на шасси КамАЗа явило себя оружейному сообществу ровно год назад, когда на специализированной выставке «Армия-2023», колёсная махина была представлена специалистам и российским журналистам. В качестве главного помощника, управляемая посредством командно-телеметрического канала беспилотная ударная единица может пригодиться штурмовикам. И действительно, вооруженная ЗУ-23-2 в 23-мм с высоким темпом стрельбы на расстояние до 2500 метров, установка может оказаться прекрасным образцом давления на окопы оппонента.









В других вариантах на колёсный экземпляр без проблем можно возложить транспортные миссии. От эвакуации военнослужащих, до перевозки боеприпасов и мобильного аккумулятора, заряжающего дроны и переносные радиостанции. Благо грузоподъемность в 2,7 тонны позволяет это сделать.

При этом максимальная скорость передвижения в 100 км/ч и стойкость лобовой брони от попадания 30-мм снарядом, позволяют надеяться на некоторую «выживаемость» на поле боя.