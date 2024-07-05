Но у киевского руководства своя атмосфера – вместо свежего пополнения для действующих армейских подразделений, Зеленский формирует новые бригады для которых нет вооружения и техники.

Украинская оборона, мощь которой не подвергается сомнению киевским высшим военно-политическим руководством, на самом деле на текущий момент начинает «потрескивать». В особенности если дело касается донецкого операционного направления. Так особо трудная ситуация в ВСУ у населенного пункта Прогресс, поселения Нью-Йорк, городов Макеевка и Угледар.

Не лучшим образом обстоит ситуация в районе села Кирово в ДНР, где российские штурмовики продавили украинские оборонительные порядки и продолжают свое продвижение. Такими сведениями располагает не пылающий любовью к российской стороне германский военный блогер и журналист издания Bild Юлиан Репке.

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Немецкий корреспондент на своей соцстранице в соцсети написал, что ВС РФ прорвались через укрепрайон ВСУ и смогли пройти 3 километра в самом Кирово.









При этом украинская армия пытается оказать сопротивление, но её усилия оказываются бессмысленными, потому что россияне не замедляются. Поэтому, как бы украинские генералы не говорили о действенной стратегии обороны, в Донецкой области эта стратегия «выключена».

Бьют тревогу и украинские активисты и военблогеры. Последние считают, что информация о критическом положении ВСУ во время битвы за Часов Яр от официальных лиц, похожа на попытку скрыть правду, хотя на самом деле, такой важный для удержания города микрорайон Канал уже пал, вынуждая украинские отряды отступить в менее защищенные районы населённого пункта, уйдя с важных высоток. Дальше армейскую группировку ВСУ в «Часике» ожидает лишь фиаско.