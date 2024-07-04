Падение укрепрайона Канал однозначно свидетельствует, что участь украинского контроля над Часов Яром предрешена.

Украинское командование на официальном уровне отчиталось о выходе ВСУ из микрорайона «Канал» города Часов Яр. Соответствующую информацию предоставил представитель армейской группировки «Хортица» Назар Волошин.

По словам украинского военного, находиться на позициях в восточной части населённого пункта теперь не имеет никакого оперативного смысла. «Нецелесообразность» заключается в том, что большинство оборонительных фортификационных линий в районе «Канала» либо полностью разрушены, либо существенно.

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"Часик", как называют украинцы донецкий Часов Яр.





Новость о том, что Канал пал, ранее рассказывал проукраинский ресурс Deep State и российские военблогеры. При этом до 4 июля спикеры ВСУ категорически отрицали отход украинских сил «на запасные позиции» в другую часть города.









Вместе с тем альтернативные источники информации, а именно украинское сообщество из Телеграма, прямо заявляли, что ошибки украинского командования превращаются наглядно в физическую утрату людей и земель. При этом скрытие неприятной, но правды, обязательно приведёт украинское военно-политическое руководство на грань краха. И здесь под ошибками подразумевалось желание генералов ВСУ вернуть под контроль утерянные ранее позиции, возврат которых бессмысленен с точки зрения военной логики. Что видимо имело место быть во время недавних боёв в Часов Яре или во время битвы на восточных границах Украины в Харьковской области, где украинская армейская группировка пытается отбросить российские ударные отряды подальше от Волчанска и Липцев, ввязываясь в очень тяжелые бои в городской застройке, что явно снижает наступательный потенциал ВСУ.