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Madarator
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
Спутниковые снимки NASA показали, как полыхают цеха предприятия, выпускавшего для нужд ВСУ ударные и разведывательные БПЛА.

   Пресс-служба украинской ПВО заявила, что наземные расчёты зенитных установок сбили все ракеты, запущенные российскими ракетчиками по военному производству днепропетровского «Южмаша». Но масштабные пожары в цехах завода говорят об обратном. Соответствующие кадры объективного контроля, выполненного спутниковыми модулями космической группировки NASA, лишний раз доказывают, что возможно часть ракет была перехвачена, как крылатая ракета 9М728, известная как Р-500, но два высокоточных «Искандера» смогли пробиться сквозь эшелонированную украинскую ПВО и поразить наиважнейшие цеха. Разумеется, последствия прилётов от двух 9М723-1 квазибаллистических боеприпасов 9М723-1 ещё сыграют свою роль в замедлении производства на этом предприятии.


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Источник изображения firms.modaps.eosdis.nasa.go


   А мы рассмотрим изображение от спутниковой системы FIRMS, аббревиатура которой расшифровывается как Система информации о пожарах для управления ресурсами. Именно при помощи устройств из её пула наземные службы в режиме реального времени получают данные о высокотемпературных аномалиях на земной поверхности, проще говоря, это пожары и техногенные возгорания. Как раз красный квадрат в периметре пораженных цехов «Южмаша» об этом красноречиво говорит.



   О самом могучем предприятии известно, что во время получения Украиной независимости в многочисленных цехах завода занимались изготовлением ракет-носителей космических систем. Здесь же выпускали тракторы и другой вид тяжелого транспорта. А на военном поприще проектировали передвижной ОТРК «Сапсан», являющийся украинским клоном «Искандера», так как первый в теории мог пролететь 475 км с массой ракеты до 3 тонн.


Перехват NASAMS или IRIS-T первого "Искандера". Остальные ракеты смогли пройти украинскую ПВО. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель".


   А вот прямо сейчас, не осилив производство собственного оперативно-тактического ракетного комплекса, местные заводчане создают БПЛА различных видов и типов. Точнее создавали.

#искандер-м #днепр #искандер поразил цех по производству украинских бпла #искандер поразил цеха южмаша #южмаш
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