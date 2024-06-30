Обычный стальной якобы должен сдержать потенциальную танковую армаду ВС РФ, вдруг решившую пересечь госграницу с "прибалтийскими тиграми".

Официальная Варшава вместе с остальными государствами Прибалтики вынашивает планы в самом прямом смысле отгородиться от РФ железным занавесом и создать на госгранице с РФ и соседствующей Беларусью невероятной крепости барьер, который будет «невозможно» преодолеть. Именно так считает чешская пресса в лице Lidovky.

В издании напомнили, что уже минуло 78 лет с момента знаменитой речи в американском Фултоне знаменитого своим премьерством британца Уинстона Черчилля, когда с самой высокой вероятностью в Европе снова опустится железный занавес.

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Согласно информации чешских журналистов, именно этот заслон должен помочь странам Восточной Европы спастись от вероятных притязаний Москвы и мощных гибридных угроз российского государства, распространяющихся на соседние земли.

Соответствующий проект Польши и ряда прибалтийских стран уже обрел и собственное имя, когда «Восточный щит» должен воспрепятствовать легкому проникновению как прямой военной силы, так и «сковать» гибридное влияние, опыт в котором у Кремля просто до бесконечности обширен и удачен. В рамках такой операции должны быть построены бункеры, инженерные противотанковые комплексы, модули электронной защиты и минные заграждения.

Правда многое хорошо лишь на бумаге: как защитить на 100% надёжности эстонско-российскую границу, если часть её составляет собой акваторию Чудского озера, никто толком и не знает.