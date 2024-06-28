Запас M270 MLRS у украинской армии строго ограничен и они гораздо более важны для ВСУ чем ЗРК Patriot, от которых на передовой практически нулевая польза.

В довольно неприятную историю угодил украинский расчёт американской пусковой установки РСЗО M270 MLRS, не заметивший, как за ним сверху наблюдает российский разведывательный дрон фирмы Zala, что неприятно впоследствии аукнулось не только конкретно этому экипажу бронемашины, но и остальным украинским солдатам и офицерам.





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Как выяснилось, выехав на боевую позицию для запуска ракет в районе населённого пункта Шевченково рядом с Николаевом, «старший брат» HIMARS отчего-то управляемое ракетное вооружение выстреливать не стал, вместо этого решил ретироваться на точку постоянного базирования, скрытую в обычном ангаре вдали от военных баз. Но забегая вперед, такая хитрая выдумка украинского штабного руководства подразделения не помогла. Так как русские воздушные наблюдатели оказались хитрее: и вместо поражения техники на пусковых позициях благодаря использованию оптико-электронного блока Z-16VHD60 с 60-кратным увеличением удалось довести установку с машиной сопровождения до конечной точки базирования. Кадры со слежкой и финальным ударом российским ОТРК публикует канал «Изнанка».





Источник фото: ТГ-канал «Изнанка»





И вот уже ничего не подозревающие украинские реактивные артиллеристы и стали жертвой своей халатности, получив вместе с остальными солдатами и офицерами, работавшими в закрытом помещении, порцию ракеты 9М723-1, применяемой в «Искандере».





Прилёт по крайне сложной для перехвата квазибаллистической траектории ракеты комплекса "Искандер-М".







О гусеничной ПУ M270 известно, что помимо управляемых снарядов серии GMLRS, «умных бомб» GLSDB, направляющие MLRS умеют запускать и оперативно-тактические ракеты ATACMS в количестве двух единиц, когда младший HIMARS приспособлен только для старта одной такой дальнобойной ракеты.