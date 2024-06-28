Это не первый такой случай с БПЛА принадлежности США.

Сегодня появилась первая фотография фрагментов американского беспилотника в ударном исполнении, совершившего жесткую посадку, после чего дрон развалился на части. Сообщается, что разведывательно-ударный БЛА рухнул в сирийской пустыне. Речь идёт о модели MQ-1C Grey Eagle.

Рассматривая остатки некогда целостной конструкции, можно заметить закрепленные под крыльями управляемые высокоточные боеприпасы под названием Hellfire.

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Почему высокотехнологичная «стальная птица», стоимость которой однозначно превышает 1 млн. долларов, потерпела крушение в Сирии, остаётся только догадываться и разбираться высоким американским чинам.

Известно, что «Серый орёл» довольно активно используется армейскими силами США, ЦРУ и военным спецназом. И по открытым данным сообщается о фактах трёх падений обозначенной модели в период с 2015 по 2023 годы. Правда все перечисленных три случая произошли в Ираке.





Источник фото: Военное обозрение





По одной из вполне имеющих основания на правдоподобность версий, американский беспилотник мог быть «приземлен» дружественным огнём самих военных США, потому что наземные силы ошиблись и идентифицировали высотный дрон как угрозу со стороны Ирана, перепутав соответственно его с дроном Тегерана, которые порой летают и в сирийском небе.