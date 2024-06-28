Китайские электрокары слишком много "следят", так кажется местным американским спецслужбам.

Китайские автомобили на территории США могут исчезнуть. Именно такой вероятный сценарий ожидает продукцию китайского автопрома в пределах американской территории из-за опасений руководителей спецслужб. Последние считают, что запрет электрокаров из Поднебесной может положительно сказаться на национальной безопасности. Причем решение о блокировании китайских машин может быть рассмотрено уже в 2024 году. Именно такой информацией поделилась руководительница министерства торговли США Джина Раймондо во время слушаний в палате представителей американского парламента.

Высокопоставленная функционер заявила, что электрические машины из Китая следует запретить использовать на трассах США. Как запасной вариант, рассматривается изменение бортовых программ машин или их регулирование. Консультанты министерства высказывают опасение, что китайские авто с интегрированным ИИ будут напрямую передавать собранные данные китайским военным.

реклама









И «в оправдание» чиновница заявила, что подобные меры в отношении американских машин, конкретно продукции фирмы Tesla, уже применяются властями КНР. Последние внесли запрет на использование продукции Илона Маска рядом с военными объектами, госпиталями и воздушными гаванями китайского государства.

А в прошлом месяце пошлины на китайские электрокары в США выросли с относительно скромных 25% сразу до 100%.

Прокомментировал это событие и Владимир Путин, объяснивший, что подобное решение со стороны официального Вашингтона продиктовано прежде тем, что китайские авто просто усовершенствовались.