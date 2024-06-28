Приятная новость для бывших сотрудников: их будут нанимать в первую очередь.

Производственные линии, которые долгое время были остановлены и попросту «пылились», начнут свое новое движение к финансовому успеху, ставшей уже полностью отечественной компанией экс-фабрике Volkswagen, расположенной в Калуге. Новость о том, что местное производство больше простаивать не будет, появилась в сообществе «Вконтакте», напрямую связанным с профсоюзом организации сборочных цехов.

Как было опубликовано в новостной заметке, 27 июня прошел общезаводской сбор, где топ-менеджеры предприятия громогласно объявили о начале крупномасштабного старта выпускающих линий. Запуск состоится 1 августа этого года.

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Сначала заводу потребуется 500 производственных специалистов, которые будут трудиться в 3 смены.

Если положительная динамика сохранится, то встать «к станку» предложат ещё и дополнительному набору сотрудников, приоритет в найме из которых будет отдан бывшим работникам производственных линий.

Профсоюз отчитался не только об удержании позиций на передовой социально-экономических прав работников, но и об их динамике в сторону увеличения. Для рабочих остались ДМС и страхование от несчастных случаев на производстве, заявили в профсоюзе.