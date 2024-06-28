Отечественный покупатель оказался не удовлетворен слабыми динамическими характеристиками кроссовера.

Китайский автомобильный бренд Chery убрал из продажи на территории России пользующийся популярностью 7-местный кроссовер Tiggo 8, чья ценовая доступность приятно радовала карман российского покупателя. О том что это случилось, передает сетевой ресурс «Китайские автомобили».

За подробностями журналисты «Известий» обратились в пресс-службу Chery, но представители китайской компании, почему «Восьмерка» вдруг исчезла из российской линейки бренда, комментировать не стали.

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Куда более словоохотливым оказался дилер из Челябинска, который раскрыл информацию, что вместо «обычного» Tiggo 8 поступит в продажу Tiggo 8 Pro Max. Это тот же кроссовер, но прошедший процедуру рестайлинга и получивший измененный интерьер. Так же представитель автосалона прокомментировал эмоции покупателей, которые крайне негативно высказались о динамике двигателя Tiggo и трансмиссии, где им очень не понравились слабый 1,5-литровый силовой агрегат и роботизированная коробка передач.









Второй причиной, почему Tiggo 8 уходит, была обозначена причина локализации производства машины российским брендом Xcite. Такие сведения предоставил ТГ-канал «Русский автомобиль».

А мы вспомним, что Tiggo 8 появился на отечественном авторынке ровно четыре года назад, а в позапрошлом году модель прошла через процедуру рестайлинга. Эту машину можно было купить за 2,6 млн. рублей без дисконта.