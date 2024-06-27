Это самый дорогой лот из франшизы о мальчике-волшебнике, по итогу принесшей своей создательнице Дж.К. Роулинг несколько млрд. долларов.

Рисунок, задействованный для выпуска первой книги по «Гарри Поттеру», отправился к своему новому владельцу, не пожалевшему за простую иллюстрацию рекордной суммы, составляющей практически 2 млн. американских долларов. Именно во столько оценили художественное изображение на проходившем в Нью-Йорке аукционе, запечатленное в бумажном образце.

Как написала Kronen Zeitung, четверо крайне заинтересованных потенциальных покупателей соревновались между собой за право выкупить во всех смыслах драгоценный лот. Для этого им потребовались телефон, 10 минут своего времени и сумма в 1,9 млн. в американской национальной валюте.

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Как пишет издание, иллюстрация в итоге превратилась в самый дорогой сувенир, связанный с франшизой «Гарри Поттера», появившийся на аукционе Sotheby's.









По первоначальной задумке организаторов, главной целью торгов было выручить примерно 600 тыс. долларов. Но в итоге за творческий продукт за авторством Томаса Тейлора, удалось собрать сумму в 3 раза превысившую ожидания руководителей торгов. Именно эта иллюстрация появилась на английском издании «Гарри Поттера и философского камня» в момент его выхода на книжный рынок Великобритании.

Сам рисунок представляет собой акварельные наброски главного героя франшизы о волшебниках, где персонаж показан в своём классическом образе – в очках и с шарфом, ожидающим отправку на поезде Хогвартс-экспресс.