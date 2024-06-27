Но кто об этом думает на Западе. Ранее благодаря неразумной санкционной политике зарубежных партнёров Киева российский бюджет получил рекордные доходы от продажи нефти. Видимо теперь сверхдоходы Кремль будет получать ещё и от продажи СПГ.

Сложно представить, что хочет добиться западная коалиция стран, ведомая США, усложнив жизнь российскому СПГ, но однозначно можно утверждать, что неразумная санкционная дубина в отношении российского сжиженного газа приведет лишь к тому, что концентрированный газовый продукт во всём мире станет серьёзным дефицитом. Информацию о том, что санкции против России и атаки на корабли-танкеры в акватории Красного моря вызовут повышенный спрос на сжиженный природный газ, который будет сложно удовлетворить за короткий промежуток времени, озвучило ИА Bloomberg. Журналисты новостной организации получили в свои руки отчет Международного газового союза и сделали соответствующие выводы.





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Как выяснилось, меры санкционного принуждения, организованные правительством США в отношении проекта Кремля – «Арктик СПГ-2», привели к тому, что иностранные компании поставили на паузу свое сотрудничество с Москвой, а блокирование экспорта российского СПГ через перевалочные базы в Европейском Союзе есть ничто иное, как прямой удар по глобальным поставкам сжиженного газа. Не лучше выглядит со стороны официального Вашингтона и акт прямых запретов на лицензирование американским компаниям по экспорту СПГ из самих США.

Причем в самой Америке, как и в Катаре, фабрики по сжижению природного газа будут строиться ещё несколько лет, что явно не вызывает оптимизма у аналитиков по газу.









И это не единственная проблема. Примерно 25% общемировых мощностей по сжижению газового концентрата стали ветхими и нуждаются в экстренном обновлении оборудования. А вот спрос на газ в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона остаётся стабильно высоким, как и успех йеменских хуситов в атаке на танкеры, решившие «пропетлять» мимо группировки, следуя по путям в Красном море.

Всё это в комплексе вызывает дефицит СПГ, как и взвинчивает цены на этот продукт газовой отрасли.