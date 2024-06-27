Руководство Пентагона не может объяснить, куда исчезло вооружение на сумму в $62 млн, которое американская армия отправила в качестве военной поддержки своим украинским коллегам. Об информационной дыре в отношениях Вашингтона и Киева рассказывает свежая публикация Daily Caller, журналисты которой ознакомились с отчётом генеральной инспекции американской армии.
Согласно данным из документа, Европейское командование американской армейской группировки осталось без конкретных и регулярных отчётов, которые на систематическом уровне должны были создаваться украинскими чиновниками и офицерами. В этих накладных должны были фиксироваться случаи различных потерь техники и вооружений. Всё это идёт в разрез со стандартами, принятыми в армии США, утверждается в публикации.
реклама
Как заявлено в журналистском материале, согласно стандартизированным процедурам, от момента утраты американского вооружения и до появления готового отчёта о факте его потери, должен пройти максимум месяц, а на Украине этот временной промежуток вырос чуть ли не до года, когда украинские специалисты составляли подобные отчёты в районе 300 дней.
Из-за этого американцы запутались в данных украинской стороны и не могут понять что стало с заокеанским вооружением на сумму в $62 млн. Было ли оно поражено ВС РФ, потеряно где-то на просторах Украины или вовсе не поступило в ВСУ.
Так же неизвестно, что именно из американской техники и вооружений досталось российским специалистам в качестве трофеев.