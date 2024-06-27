Что не уничтожено на полях СВО, то вполне вероятно продано, но публично заявлять об этом большой моветон. Владимир Александрович тогда объявит американские власти работой на "российское ИПСО".

Руководство Пентагона не может объяснить, куда исчезло вооружение на сумму в $62 млн, которое американская армия отправила в качестве военной поддержки своим украинским коллегам. Об информационной дыре в отношениях Вашингтона и Киева рассказывает свежая публикация Daily Caller, журналисты которой ознакомились с отчётом генеральной инспекции американской армии.

Согласно данным из документа, Европейское командование американской армейской группировки осталось без конкретных и регулярных отчётов, которые на систематическом уровне должны были создаваться украинскими чиновниками и офицерами. В этих накладных должны были фиксироваться случаи различных потерь техники и вооружений. Всё это идёт в разрез со стандартами, принятыми в армии США, утверждается в публикации.

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Как заявлено в журналистском материале, согласно стандартизированным процедурам, от момента утраты американского вооружения и до появления готового отчёта о факте его потери, должен пройти максимум месяц, а на Украине этот временной промежуток вырос чуть ли не до года, когда украинские специалисты составляли подобные отчёты в районе 300 дней.

Из-за этого американцы запутались в данных украинской стороны и не могут понять что стало с заокеанским вооружением на сумму в $62 млн. Было ли оно поражено ВС РФ, потеряно где-то на просторах Украины или вовсе не поступило в ВСУ.

Так же неизвестно, что именно из американской техники и вооружений досталось российским специалистам в качестве трофеев.