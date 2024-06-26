Из-за всего этого украинская армия продолжает находиться в тяжелом положении, а её восточные позиции начинают трещать по швам.

Кризис оперативного управления и нехватка всего и вся в украинских вооруженных силах, в совместном негативном действии привели к тому, что подразделениям ВСУ очень сложно удерживать текущие позиции, выстроенные по всей протяженности восточного ЛБС. И словно предвестник чего-то плохого, в некоторых местах зоны боевых действий, участки украинской обороны начинают продавливаться. О непростых временах, наступивших «сразу скопом» для украинского высшего военно-политического руководства, рассказал экс-полковник ВСУ Роман Свитан.

Бывший военный назвал основные причины успеха российской стороны, чьи продвижения на передовой были бы невозможны без острого дефицита, «захватившего» украинскую армию. В ВСУ остро нуждаются в вооружениях, в том числе и бронированной технике, не хватает ракет и артиллерийских боеприпасов. Но что хуже всего, F-16, которые пообещала Киеву так называемая западная коалиция по истребителям, до сих пор не переданы украинской стороне.

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А отставной полковник лишь наблюдает, как вместо продвижения вперед или хотя бы устойчивости по текущей ЛБС, украинской армии приходится отступать. О чем он рассказал в эфире «Фабрики новостей» на ютьюб.









Причем Свитан увидел крайне неприятную тенденцию: большинству из подразделений ВСУ прямо сейчас очень тяжело, но ближайшие 10 дней оперативная обстановка ухудшится ещё больше.

Причем бывший старший офицер обозначил и «виноватого»: таковым является коллективный Запад, который обещал, но так и не смог исполнить в действительности свои слова, оставив украинскую армию без помощи.

Из-за этого ВС России прорвались к Торецку в донецком регионе, пока командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль безмятежно отдыхал в одесском ресторане и одновременно награждал местного градоначальника.

Теперь вместо стабилизации оборонительных позиций ВСУ продолжают отступать и дальше.