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Madarator
FT: В вооруженных силах европейских государств не хватает солдат
В случае гипотетического межевропейского конфликта будет очень трудно привлечь в армию НАТО 300 тыс. бойцов и вооружить их.

   Современное состояние ряда армейских структур независимых стран, состоящих членами в Североатлантическом альянсе, оставляет желать лучшего, нуждаясь буквально во всём. Но самое главное, европейские государства очень жестко нуждаются в военных,которых «неоткуда» взять. Поэтому если в Европе вспыхнет случайно большой конфликт, местным государствам будет довольно сложно призвать 300 тыс. мужчин и женщин для решающих сражений.  

   Согласно открытым сведениям, в НАТО всего «служат» как минимум 1,9 млн. солдат и офицеров. Сюда же включаются 1,5 млн. резервного состава. Но если где-нибудь в Европе знатно полыхнёт, то всё, на что стоит рассчитывать Брюсселю, как столице военно-политического блока, так это на боеготовых 300 тыс. человек. И это в лучшем случае. В действительности, чтобы привести такое количество военного персонала в оперативное состояние действовать, структурам НАТО понадобится не один месяц. 

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   Например в ФРГ служат 180 тыс. солдат и офицеров. Но этого недостаточно даже для так называемой армии мирного времени. По мнению ряда командиров бундесвера, германской армии требуется как минимум ещё 20 тыс. военнослужащих. Но, как и в большинстве европейских стран, на фоне вооруженного конфликта между Украиной и Россией, никто из обычных европейцев не горит желанием отправиться на службу в свои национальные армии. Наоборот, действующие военные увольняются с военной службы. И делают это в массовых количествах. 

   Причем недокомплект вооруженных сил касается не только Германии, но и Великобритании, Франции и Италии, чьи армии напрямую страдают от ощутимого кадрового дефицита. 

#нато #инопресса #боеготовность нато
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