Военный дрон наделен качеством высокой обтекаемости и способен долгое время находиться на глубине в "режиме невидимки", ожидая приказа на атаку.

Случайный серфинг пользователей известного сервиса от высокотехнологичного гиганта позволил обычным людям абсолютно неожиданно обнаружить на картах от Google, воплощенный в металле засекреченный проект глубоководного военного беспилотника, получившего название Manta Ray. О совершенно ненамеренной находке, мигом рассекретившей передовую разработку американских оборонных институтов, сообщила свежая публикация известной New York Post.

Журналисты пишут, что подводный аппарат внимательные пользователи сервиса обнаружили в обычном порту мелкого калифорнийского городка под названием Хаенем. Именно там ютился «припаркованный» к местному причалу «тайный проект американского правительства». И хотя в сегодняшней действительности подводный транспорт уже далеко не в Калифорнии, а неизвестно, где, снимки из космоса с дроном до сих пор доступны для всех без исключения посетителей сервиса карт от Гугла.

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Источник фото: Рейтерс





В статье так же рассказали, почему глубоководный аппарат назван подобным именем и почему это на 100% разработка военных инженеров.

Как заявлено, высокотехнологичная новинка американского ВПК получила собственное наименование по названию вида скатов, имеющего «научное» латинское название Mobula birostris (гигантский морской дьявол) или Манта. Именно этим объясняется «обтекаемый» дизайн и функционал глубоководного робота, способного находиться в толще воды в экономичном режиме работы бортовых АКБ.

Дрон создала известная Northrop Grumman использования американскими ВМС. Военные захотели заиметь в своем наличии вооружение, способное без человеческого экипажа двигаться на глубине и совершать перемещения на большое расстояние.





Классический скат из рода Манта.





Причем, как дополнительное преимущество, заявлена возможность дрона буквально «ложиться спать» где-нибудь на глубине в ожидании дальнейших указаний, а в нужный момент приступить к боевой миссии.

И как особенно отметили в концерне, придумавшем плавучий аппарат, его аэродинамические свойства буквально «заставляют» скользить Manta Ray через сопротивление жидкости.









Но самое главное качество, ради которого он военным и был так нужен, это возможность разместить во внутреннем пространстве боевые элементы, в том числе и ударные.

А для пущей мобильности и скрытности морской дрон легко разбираем и способен в «сложенном виде» поместиться в стандартный морской контейнер.