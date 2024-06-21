Гиперзвуковые ракеты 77Н6 с максимальной дальностью полёта до 600 км и эффективной высотой поражаемых целей до 50 км или ракеты-перехватчики 9М82МД от С-300В4, превратят украинские F-16C/D в решето даже во время их нахождения в воздушном пространстве Карпат.

Американские истребители F-16 ряда европейских стран, которые Вашингтон и Брюссель в согласованном решении придумали передать в Воздушные силы ВСУ, могут превратиться в ту самую «бесполезную тыкву» из сказки про Золушку, как только эти самолёты пересекут польско-украинскую границу и станут на вооружение тамошних вооруженных сил. Во всём «виновата» будет российская ПВО и её совершенные пусковые установки с непревзойденными зенитными ракетами, некоторые модификации которых позволяют управляемому снаряду развивать гиперзвуковую скорость. О том, что с появлением на передовой на стороне Украины самолётов F-16 для её вооруженных сил всё только «начнётся» в плохом смысле, пишет газета из Франции – Midi Libre. Эксперты последней уверены, что при наличии в зоне боевых действий отечественной C-400, американским истребителям в зоне СВО ничего не светит.

реклама

В публикации отдельно оговаривается, что С-400 хотя на 100% не предполагает уничтожение украинских воздушных аппаратов, то точно вынудит их совершать полёты чуть ли не у земной поверхности, из-за серьёзной опаски попасть под удар ракет-перехватчиков ВС РФ. А какая может быть боевая эффективность при запуске ракет и западных «умных бомб», если оные начинают свой полёт практически над макушками деревьев,- риторически вопрошает опрошенный изданием западный военный аналитик.

F-16C/D. Источник фото: Уголок неба.

А мы вспомним, что предоставить свои «Шестнадцатые» пообещали страны Скандинавии – Дания и Норвегия, и их европейские союзники по самолётной коалиции для Киева: Бельгия и Нидерланды. Руководства этих стран пообещали Киеву передать как минимум 60 боевых истребителей.

По некоторым косвенным данным, F-16 будут участвовать в потенциальном харьковском контрнаступлении ВСУ, чтобы снизить шанс на применение российских УМПК, наносящих украинской армии в постоянном режиме существенный урон.