Но при одном условии: это первой сделает Дания. А ловко-то придумано.

Воздушные силы ВСУ получат в свое распоряжение нидерландские истребители американского производства в ближайшие летние месяцы. Правда есть очередное одно новое условие. Украина получит F-16 лишь только после того, как это первыми сделают власти Дании (передадут Киеву свои самолёты). Об интересных нюансах в снабжении ВСУ западными образцами военной авиации рассказала глава оборонного ведомства Нидерландов в лице Кайсы Оллонгрен. Соответствующей информацией женщина поделилась в беседе с журналистами украинского издания «Европейская правда».

Как заявила высокопоставленная чиновница, Украина непременно получит иностранные самолёты, но точные даты назвать она не готова, зато готова обозначить пределы этих дат. По словам Оллонгрен, ВС ВСУ получат местные F-16 уже этим летом. Причем поставки зарубежных истребителей будут осуществляться постепенно.

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Кроме того функционер нидерландского правительства попросила быть реалистами сторонников резкого «преимущества на поле боя» после получения американских самолётов украинской армией.

В одной из прошлых публикаций Politico утверждалось, что вооруженные силы украинского государства в общей сложности за оставшиеся два летних месяца должны получить как минимум 60 «Эф Шестнадцатых». Вместе с тем часть этих истребителей будут находиться за рубежом, на что в Москве недвусмысленно дали понять, что эти самолёты превратятся в ту самую законную военную цель и будут уничтожены доступными средствами российской армии.