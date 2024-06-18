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Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Попытка подлететь поближе к российским границам может дорого обойтись американским истребителям ВСУ.

   Где бы не находился самолёт ВСУ во время своего полёта над территорией Украины, в любой такой точке географических координат он может быть перехвачен дальнобойными ракетными системами российских зенитчиков. В этом уверены военные эксперты из свежей публикации Forbes.

   Опрошенные американскими журналистами аналитики уверены, что все боевые самолёты украинской армии превращаются в идеальную мишень, как только их шасси отрывается от взлётно-посадочной полосы военных аэродромов, размещенных на Украине. Что нужно сделать, чтобы взлетать безопасно, никто из иностранных военных советников, прикомандированных к высшему командованию ВСУ, не знает.

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   Но наверняка известно, что попытки провести воздушные миссии против российских сил вполне могут обернуться потерями, причем украинские самолёты могут даже не увидеть на экранах своих радаров предполагаемые объекты миссий, будучи сраженные на достаточном удалении от зоны боевых действий. А ведь именно сбросами с большой высоты достигается максимальная эффективность запущенных в направлении российских позиций планирующих бомб и дальнобойных западных ракет, задействованных экипажами Су-24МР, Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

   Но самой большой угрозой для украинской стороны является появление рядом с линией боевого разграничения зенитных батарей С-400, способных «прикрыть» небо даже для F-16 с их дальнобойными AIM-120, предназначенных для борьбы с воздушными целями, такими как самолёты и вертолёты. Действие российских «Четырехсотых» распространяется на 100-мильную зону рядом с передовой, при приближении к которой практически все воздушные цели попадают под серьёзную угрозу. А если американскую ракету AIM-120 запускать с малой высоты, то вся её боевая эффективность стремится к бесконечному нулю, поэтому украинским пилотам придется выбирать: важнее осуществить попытку выполнения миссии и остаться сбитым или «отчитаться» о пуске ракеты с малой высоты, но остаться наверняка без поражения.

#инопресса #инопресса о российском вооружении #с-400 на украине #с-400 и f-16 #с-400 против f-16
Источник: forbes.com
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