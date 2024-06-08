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Madarator
Полковник СБУ Стариков: Украина попытается пойти в контрнаступление с F-16 под Харьковом
Смелый однако Александр Сырский: забыл судьбу своего предшественника, бесславно отправленного в отставку после точно такого же контрнаступа.

   ВСУ имеют главную цель на летнюю компанию 2024 года – провести наступательные действия на харьковском операционном направлении. Личным мнением по этому поводу поделился экс-полковник СБУ Олег Стариков.

   Отставной спецслужбист утверждает, что прямо сейчас украинский Генштаб имеет оперативный план на первый этап будущих масштабных действий в украинской приграничной зоне. Для этого под Харьков в экстренном порядке переведены порядка 10 бригад.

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   Для потенциальной успешности нового украинского контрнаступа западный альянс стран выдал специальное разрешение украинской армии атаковать исконные земли «старой России» иностранными образцами вооружений. Для гипотетического повышения шансов прорыва российской обороны генералы НАТО помогают ВСУ в формировании «воздушного ударного контура». Этот отряд возглавят истребители F-16.

   Хотя, как соотносится идея Старикова со словами главкома ВСУ Сырского, пытающегося ввиду сложной оперативной обстановки под Харьковом не накапливать силы для удара, а наоборот привлекать «пожарные бригады» для купирования возможного продвижения ВС РФ, трудно сказать. 

   Кроме того, Стариков должен понимать как бывший старший офицер, что лето 2023 года и лето 2024 года разные по своей сути. Тогда преимущество ВСУ не было столь заметным над ВС России, а сейчас его и подавно нет. А самые сильные украинские бригады истощены до крайности и не имеют в своем составе существенный ударный кулак с большим опытом боёв и необходимым количеством тяжелой бронетехники.

#f-16 #контрнаступление украины #контрнаступление всу #контрнаступ всу 2024 #контрнаступление всу на харьковском направлении
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