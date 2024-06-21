Так далеко российская РЭБ ещё не "заглядывала". Что слишком плохо для украинской армии.

Возможная новость о том, что у отечественного РЭБ «слишком длинные руки», способные дотянуться не только до мелких ДПЛА, кружащих в огромных количествах рядом с российскими окопами, расположенными в непосредственной зоне боевых действий, но и далеко от них, успешно воздействуя на электронную часть боевых беспилотников ударного типа, находящихся в далёком-далёком украинском тылу, может засвидетельствовать совсем недавний случай, когда был обнаружен никогда ранее не падавший на украинской территории дрон-камикадзе «Лютий» (Лютый). О неожиданной находке, сделанной украинскими военными в Одесской области, рассказал ТГ-канал «Военный осведомитель».





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Наблюдая представленные снимки, можно заметить порядковый номер, нарисованный на фюзеляже – это цифры 522. Предположительно беспилотник стартовал с одного из местных аэродромов, в большом количестве разбросанных по окрестностям, построенным ещё во времена Советского Союза. Последние используются и в настоящее время, как стартовые площадки для запуска ударных БПЛА в сторону российской территории.









И как указал ТГ-канал «Сводки и аналитика СВО», в момент своего взлёта дальнобойный украинский дрон-камикадзе не стал набирать скорость для пересечения ЛБС, а попросту перешел на режим круговых полётов над городом Одесса, после чего рухнул в поле. И как считают местные эксперты, «нетипичный» полёт мог стать следствием активной работы РЭБ уже и в одесском регионе.

Наблюдая отправленные кадры из так называемой предложки, видно, как большой БПЛА медленно теряет высоту. А на финальной фотографии беспилотник находится уже на земной поверхности.