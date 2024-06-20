Российские грузовики получат электронные блоки от компании "Итэлма".

Российский производитель с общемировым именем объявил, что его свежие модели, такие как КамАЗ K3 и КамАЗ К5, получат электронные блоки, изготовленные в родном отечестве. Речь идёт об электронных блоках фирмы «Итэлма». По словам представителя отечественного автогиганта, набор электроники от российского бренда ничем не хуже иностранных образцов и практически на равных может конкурировать с ними. А сами рабочие характеристики на 100% соответствуют высоким требованиям КамАЗа.

Как заявлено, электронные блоки состоят из печатных плат, сделанных в России, так же российскими являются использованные в конструкции разъемы и пассивные элементы. Но импортозамещение не абсолютное, а вот чтобы этого добиться, подвергнуться «процедуре импортозамещения» должны микроконтроллеры и микросхемы.

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Источник фото: Ростех





Прокомментировал событие и главный руководитель ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, считающий, что технологическая независимость обретается только путем массированной и всеобъемлющей политики создания и производства санкционно-стойкой электроники. Если всё это будет реализовано на практике, то российский автопром ждёт практически полная технологическая свобода.

«Вторичной пользой» от внедрения российских блоков электроники можно назвать резкое падение стоимости электроники в грузовых автомобилях. Когогин так же развил тему, заявив, что вскоре аналоги «Итэлмы» для легковых автомобилей первыми установят в авто от «Москвича».