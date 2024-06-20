Время беспрерывной работы мини-БЛА составляет 45 минут с максимальным радиусом полёта в 5000 метров.

На проходящей прямо сейчас выставке Eurosatory 2024 французские вооруженные силы продемонстрировали дрон малой размерности NX70, изготовленный фирмой Novadem и предназначенный для наблюдения и разведки, в том числе и в сложных погодных условиях, способный нормально функционировать в любое время суток.

Так называемый микро-дрон предназначен для полётов до 45 минут, имея небольшой вес в 1000 грамм. Максимальный радиус полёта малыша составляет 5 км.

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В качестве основного оборудования используется двухспектральная камера, работающая как оптический сенсор с двукратным увеличением, так и высокочувствительный тепловой датчик, позволяющий вести эффективные действия и в ночное время суток. А рабочие характеристики ДПЛА позволяют осуществлять полёты при встречном ветре до 64 км/ч в температурном отрезке от -15 до +45 градусов по Цельсию.

Для передачи данных используется зашифрованный канал связи с ключом шифрования 256 бит AES.









Продвинутое программное обеспечение позволяет делать видеокадры как с географической привязкой местности, так и без, а в случае аварийной ситуации осуществлять полностью автоматический процесс выгрузки записанных данных оператору посредством сеанса защищенной связи.

Дрон работает посредством двухканальной связи в частотных диапазонах ISM 2,4 ГГц и MIL 2,3 ГГц.

Заявлена возможность управления NX70 как при помощи открытой коммуникации на местности, так и при помощи помещения оператора в полностью закрытый автомобиль, благодаря оснащению модульной станцией коррекции, использующей портабельный передатчик данных.

В комплект поставки входят два воздушных аппарата, тактический транспортный чемодан. А расширить возможности использования можно при помощи сенсорного интерфейса GCI и автономного блока питания для беспрерывной работы.

Запуск дронов осуществляется менее чем за 60 секунд, а сами воздушные аппараты в некотором роде могут выступать в качестве транспортных средств, передавая миниатюрные глушилки, дымовые шашки или тактическую аптечку.