Беспилотник способен взлетать и садиться вертикально и развивать скорость до 100 км\ч.

На проходящей прямо сейчас в Москве выставке-форуме вертолётных технологий HeliRussia 2024 был представлен отечественный разведывательный дрон, выполненный в форм-факторе конвертоплана. Беспилотный аппарат «Стрепет» подпадает под параметры воздушного устройства с функциями вертикального взлета и посадки или так называемого VTOL.

Как заявили инженеры компании разработчика «Стратим», самолётный дрон предназначен прежде всего для разведывательных, целеуказательных и доразведывательных боевых мероприятий. При размахе крыльев в 200 сантиметров, дрон может перемещаться на максимальное расстояние по прямой в 200 км, что делает эффективный радиус применения в 100 км пригодным для нанесения чувствительных ударов ракетными системами по ближним тылам противника.

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Согласно официально заявленным данным, БПЛА-конвертоплан имеет максимальную скорость в 100 км/ч с полезной нагрузкой до 2000 грамм.

Прямо сейчас большой беспилотник совершает тестовые полёты, после которых будут осуществлены допустимые изменения в конструкцию и внутренние модули дрона и принято окончательное решение о запуске в серию или дополнительных доработках.

Так же КБ «Стратим» показали на форуме и БПЛА с автоматической функцией бомбометания собственной разработки – мини-дрон «Голубь».